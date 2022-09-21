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21 сен 2022

Представлен обновленный Volkswagen Polo

Представлен обновленный Volkswagen Polo

Заранее поясним, сейчас мы говорим не о российском Polo Sedan, а о хэтчбеке, который продается на рынках развивающихся стран, например, в Бразилии.

Обновленная пятидверка внешне напоминает европейскую версию, но в деталях заметно от нее отличается. К примеру, бразильский вариант уже в базе оснащается светодиодными фарами, что в данном сегменте является уникальным случаем.  Собственно, сама форма фар здесь другая, есть и другие дизайнерские штрихи - вроде отсутствия светящейся перемычки между передними фарами (она присутствует на европейской версии).

В гамме двигателей — «атмосферник» 1.0 MPI и турбомотор такого же объема. Младший агрегат выдает 84 лошадиные силы и 101 Нм крутящего момента и сочетается с пятиступенчатой «механикой». Старший располагает 116 силами и 165 Нм и, помимо «механики», может работать в паре с шестидиапазонным автоматом.

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