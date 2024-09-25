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25 сен 2024

Представлен пакет доработок для Ferrari Purosangue от Mansory

Представлен пакет доработок для Ferrari Purosangue от Mansory
Автор фото: фирма-производитель

Тюнинг-ателье Mansory представило свое видение для модели Ferrari Purosangue. Автомобиль получил названием Pugnator и отличается серьезными доработками в дизайне и небольшими изменениями в технической части

Mansory Pugnator оснастили аэродинамическим обвесом с крупным антикрылом на крыше и окрасили в оттенки красного цвета. Благодаря более крупным воздухозаборникам, иным колесным аркам и “юбке”, автомобиль стал выглядеть более агрессивно. Дополняют образ черные кованные колесные диски (22-дюймовые спереди и 23-дюймовые сзади). Отделка салона выполнена из белой кожи и карбоновых вставок, повторяющих цвета кузова. Особое внимание привлекает рулевое колесо с индикатором переключения передач.

Мощность 6,5-литрового V12 увеличилась с 725 л.с. до 755 л.с. Крутящий момент вырос с 715 Нм до 730 Нм. Небольшого прироста получилось добиться благодаря спортивной выхлопной системе.

При написании новости использовалась информация:
mansory

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