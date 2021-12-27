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27 дек 2021

Представлен первый автомобиль Huawei

Представлен первый автомобиль Huawei
Автор фото: фирма-производитель

Технологический концерн Huawei Technologies представил первый автомобиль под вновь созданным брендом Aito — это среднеразмерный кроссовер M5

Назвать автомобиль полноценным продуктом Huawei нельзя – производитель гаджетов занимался лишь разработкой бортовой электроники. Все технические компоненты  принадлежат корпорации Chongqing Jinkang New Energy Automobile, которая занимается производством электромобилей Seres. Даже дизайн новинки является результатом совместной работы специалистов двух фирм. Между тем, у Aito могут возникнуть проблемы с наименованием M5, так как оно принадлежит BMW.

Вернемся к машине. Итак, перед нами купе-кроссовер. Причем в дизайне можно заметить несколько отсылок к Lamborghini Urus и Porsche Macan…

При написании новости использовалась информация:
Drom

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