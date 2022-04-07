Представлен первый действующий джетпак

Стартап Ascend Dynamics из американского штата Висконсин провел первые испытания «летающего ранца» SkyPak. Прототип разрабатывался два года

Конструкция устройства достаточно проста. Есть алюминиевый каркас, двенадцать электрических двигателей общей мощностью в 84 киловатта, небольшая батарея и шесть винтов, которые поднимают 36-килограмовую машину и ее пилота в воздух. К сожалению, характеристики устройства достаточно скромны – летающий ранец способен подняться вверх лишь на пять метров, а время полета составляет скромные две минуты. Впрочем, представители стартапа заявили, что уже ищут финансирование для постройки второй версии «ранца» с улучшенными характеристиками.

Потенциал у данного транспортного средства большой. Им можно укомплектовать пожарные службы, Полицию, парамедиков и.т.д, благодаря чему сотрудники этих служб смогут добираться в труднодоступные места. Отметим, что тема аэромобильности интересуют и автопроизводителей. К примеру, Hyundai и Porsche также работают в данном направлении, однако каких-либо продуктов никто из них еще не представил.