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7 апр 2022

Представлен первый действующий джетпак

Представлен первый действующий джетпак
Автор фото: фирма-производитель

Стартап Ascend Dynamics из американского штата Висконсин провел первые испытания «летающего ранца» SkyPak. Прототип разрабатывался два года

Конструкция устройства достаточно проста. Есть алюминиевый каркас,  двенадцать электрических двигателей общей мощностью в 84 киловатта, небольшая батарея и шесть винтов, которые поднимают 36-килограмовую машину и ее пилота в воздух.  К сожалению, характеристики устройства достаточно скромны – летающий ранец способен подняться вверх лишь на пять метров, а время полета составляет скромные две минуты. Впрочем, представители стартапа заявили, что уже ищут финансирование для постройки второй версии «ранца» с улучшенными характеристиками.

Потенциал у данного транспортного средства большой. Им можно укомплектовать пожарные службы, Полицию, парамедиков и.т.д, благодаря чему сотрудники этих служб смогут добираться в труднодоступные места. Отметим, что тема аэромобильности интересуют и  автопроизводителей. К примеру, Hyundai и Porsche также работают в данном направлении, однако каких-либо продуктов никто из них еще не представил.

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