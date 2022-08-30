Представлен рестайлинговый седан Lynk&Co 03

Компания Lynk&Co представила на рынке Китая обновлённую версию седана 03. Четырёхдверке переработали внешность и основательно модернизировали интерьер.

В целом, пропорции у автомобиля остались прежними, но дизайнеры разработали целое множество новых деталей – фары, наконечники выхлопной системы, передние и задние бампера, спойлер и.т.д. В интерьере же появились сенсорные контроллеры – кнопок здесь абсолютный минимум.

Что касается технических компонентов, то здесь появились новые двигатели. Строго говоря, это те же самые турбомоторы объемом в полтора и два с половиной литра, но с более высокой степенью форсировки. Если первый раньше развивал 180 лошадиных сил, то теперь – 190. Второй двигатель теперь развивает лошадиных сил.