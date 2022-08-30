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30 авг 2022

Представлен рестайлинговый седан Lynk&Co 03

Представлен рестайлинговый седан Lynk&Co 03

Компания Lynk&Co представила на рынке Китая обновлённую версию седана 03. Четырёхдверке переработали внешность и основательно модернизировали интерьер. 

В целом, пропорции у автомобиля остались прежними, но дизайнеры разработали целое множество новых деталей – фары, наконечники выхлопной системы,  передние и задние бампера, спойлер и.т.д. В интерьере же появились сенсорные контроллеры – кнопок здесь абсолютный минимум.

Что касается технических компонентов, то здесь появились новые двигатели. Строго говоря, это те же самые турбомоторы объемом в полтора и два с половиной литра,  но с более высокой степенью форсировки.  Если первый раньше развивал 180 лошадиных сил, то теперь – 190. Второй двигатель теперь развивает лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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