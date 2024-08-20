Представлен ретро-гиперкар Kalmar 9X9, вдохновленный Porsche 959

Датчане из Kalmar Automotive создали,по их словам, пик автомобильной моды - ретро-гиперкар Kalmar 9X9. Автомобиль был спроектирован по мотивам легендарного Porsche 959, самого популярного суперкара 1980-х годов

За основу Kalmar 9X9 было взято 993-поколение Porsche 911, которое является последним воплощением жизни 959 модели. Углепластиковый кузов визуально копирует оригинальный спорткар, но в целом, с учетом ряда доработок, выглядит уникально. Это касается и интерьера. Несмотря на то, что в салоне видны некоторые черты 993-поколения, в целом большая часть деталей была создана с нуля. Отмечается, что автомобиль оснастили новой подвеской с адаптивными амортизационными стойками, карбон-керамическими тормозами с облегченными суппортами, магниевыми колесными дисками и интегрировали каркас безопасности.

Kalmar 9X9 предложат покупателям в трех разных версиях: 9X9, 9X9 Sport и 9X9 Leichtbau. В первом случае автомобиль комплектуется 3,8-литровой битурбированной “шестеркой” мощностью 930 л.с.и 8-ступенчатой автоматической коробкой PDK. Заявленный разгон до “сотни” - 2 с. Во-втором случае - это 3,0-литровый турбомотор от Porsche 911 Carrera 4 GTS мощностью 650 л.с. Данный агрегат работает в паре с 7-ступенчатой “механикой. Разгон до “сотни” - 3,7 с. В этих комплектациях максимальная скорость ограничена на отметке в 340 км/ч. Привод - полный. Версия 9X9 Leichtbau получила 4,0-литровый 6-цилиндровый “атмосферник” на 530 л.с. и 6-ступенчатую “механику”, передающую тягу на задние колеса. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с. Максимальная скорость - 310 км/ч.