Представлен Rimac Nevera

Концепт Rimac C_Two, представленный ещё в 2018 году, официально стал серийным и сменил название. Теперь новинка несет название Nevera - в честь известного урагана Средиземья

Серийная машина повторяет концепт далеко не полностью. Есть целая россыпь мелочей, которые изменились. Среди них капот, форма стоек кузова, а также очертания сплиттеров, воздухозаборников и диффузора. Изменения оправданы улучшением аэродинамических показателей.

Что касается технических характеристик, то автомобиль получился сравнительно тяжелым - более двух тонн и это при усиленном применении композитных материалов. Если говорить о двигателях, то силовая установка состоит из четырех моторов общей мощностью почти в две тысячи лошадиных сил.