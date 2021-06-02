Автомобильный портал Motorpage
2 июн 2021

Представлен Rimac Nevera

Представлен Rimac Nevera
Автор фото: фирма-производитель

Концепт Rimac C_Two, представленный ещё в 2018 году, официально стал серийным и сменил название.  Теперь новинка несет название Nevera -  в честь известного урагана Средиземья

Серийная машина повторяет концепт далеко не полностью. Есть целая россыпь мелочей,  которые изменились. Среди них капот, форма стоек кузова, а также очертания сплиттеров, воздухозаборников и диффузора. Изменения оправданы улучшением аэродинамических показателей.

Что касается технических характеристик, то автомобиль получился сравнительно тяжелым - более двух тонн и это при усиленном применении композитных материалов.  Если говорить о двигателях, то силовая установка состоит из четырех моторов общей мощностью почти в две тысячи лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Нива возвращается в Дакар

02 июня 2021
Czinger 21C (2021)

Американцы создали ответ Bugatti Chiron

02 июня 2021
BMW i4 (2022)

BMW представил модель i4

02 июня 2021

Российский Kia Sorento получил новый двигатель

01 июня 2021

Сахалинские АЗС перестали продавать бензин по литражу

01 июня 2021

Когда Россия перейдет на электромобили

01 июня 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi e-tron - audi e-tron sportback (2021) оптическая революция Тест драйв
02 июня 2021

Audi e-tron
"Оптическая революция от Audi e-tron Sportback"
KIA Carnival - kia carnival (2021) оправдывает ли новый kia carnival налог на роскошь?
Тест драйв
31 мая 2021

KIA Carnival
"Оправдывает ли новый Kia Carnival налог на роскошь?"
Hyundai Genesis G80 - саммит genesis g80 (2021)
Тест драйв
28 мая 2021

Hyundai Genesis G80
"Саммит G80"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 3 6 3