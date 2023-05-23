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23 май 2023

Представлен самый мощный Brabus

Представлен самый мощный Brabus
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Brabus представило свой самый мощный автомобиль. Лифтбек Brabus 930 создан на базе Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance

В цифре «930» скрыт самый главный смысл этого проекта, а именно крайне высокие показатели мощности силовой установки – 930 лошадиных сил.  К слову, перед нами гибрид, который создан на базе четырехлитровогго битурбо-мотора V8 и электрического двигателя.  Максимальная скорость тоже поражает воображение – 316 километров в час.

Если говорить о дизайне, тот машина Brabus серьезно отличается от AMG GT63.  Здесь установлен углепластиковый обвес. Активно карбон используется и в производстве кузовных панелей – капота, воздухозаборников, спойлера и т.д.

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