Автомобильный портал Motorpage
1 мар 2022

Представлен удивительный рестомод Dodge Charger

Представлен удивительный рестомод Dodge Charger
Автор фото: фирма-производитель

Dodge Charger – это классика американского автопрома, легендарный бриллиант среди множества маслкаров – герой песен и фильмов.

Но не обманитесь, перед вами не оригинальный автомобиль, а рестомод. То есть случай, когда старый кузов сочетается с новыми агрегатами. Свап здесь достойный – оригинальный мотор был заменен современным 6.4-литровым двигателем V8 Hemi от Dodge Challenger  2014 года выпуска.  470-сильный агрегат работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Разгон до сотни занимает 4.7 секунды, а максимальная скорость составляет 290 километров в час.

Надо сказать, что Charger с оригинальным двигателем (V8 7.2 литра) был бы не сильно слабее современной реплики. 385 лошадиных сил на модели 1971 года обеспечивали максимальную скорость в 240 километров в час. Отметим, что рестомоду доработали и интерьер, хотя в целом ретростиль его оформления сохранён. На Dodge Charger установили новую панель приборов, альтернативные сиденья с электро­регулировками и задний диван от современного Dodge Challenger.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Взгляните на уникальный Dodge Durango, который построил Кэрролл Шелби

01 марта 2022
BMW X5

В BMW создали лимузин на базе кроссовера X5

01 марта 2022
Ford Everest (2023)

Ford представил обновленный внедорожник Everest

01 марта 2022

Цены на автомобили Lada пробили все психологические отметки

01 марта 2022

Найден лучший способ испортить ретро-автомобиль

01 марта 2022
Nissan Juke

Nissan Juke стал гибридом

01 марта 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac Escalade - cadillac escalade (2021) органический мамонт Тест драйв
01 марта 2022

Cadillac Escalade
"Органический мамонт"
УАЗ Patriot - uaz patriot (2019) нормальный современный автомобиль или живой советский герб?
Тест драйв
28 февраля 2022

УАЗ Patriot
"Нормальный современный автомобиль или живой советский герб?"
Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) в ожидании будущего
Тест драйв
25 февраля 2022

Hyundai Tucson
"В ожидании будущего"
Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler - сравнительный тест land rover defender против jeep wrangler
Сравнительный тест
17 февраля 2022

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler
"Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler"

Написано новостей:

3 0 1 3 6