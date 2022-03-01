Представлен удивительный рестомод Dodge Charger

Dodge Charger – это классика американского автопрома, легендарный бриллиант среди множества маслкаров – герой песен и фильмов.

Но не обманитесь, перед вами не оригинальный автомобиль, а рестомод. То есть случай, когда старый кузов сочетается с новыми агрегатами. Свап здесь достойный – оригинальный мотор был заменен современным 6.4-литровым двигателем V8 Hemi от Dodge Challenger 2014 года выпуска. 470-сильный агрегат работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Разгон до сотни занимает 4.7 секунды, а максимальная скорость составляет 290 километров в час.

Надо сказать, что Charger с оригинальным двигателем (V8 7.2 литра) был бы не сильно слабее современной реплики. 385 лошадиных сил на модели 1971 года обеспечивали максимальную скорость в 240 километров в час. Отметим, что рестомоду доработали и интерьер, хотя в целом ретростиль его оформления сохранён. На Dodge Charger установили новую панель приборов, альтернативные сиденья с электро­регулировками и задний диван от современного Dodge Challenger.