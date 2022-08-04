Представлен золотой самокат – он способен разогнаться до ста километров в час

Это разработка производителя люксовых аксессуаров Caviar, хотя, строго говоря, сам самокат произвела совершенно другая фирма

Caviar специализируется на кастомизации различных продуктов – телефонов, гаджетов, письменных приборов и.т.д. Отделать айфон золотом и платиной – это, как раз, к ним.

Другое дело, что с транспортным средством ателье работает впервые. За основу для проекта был взят электрический самокат Dualtron X2 корейской компании Minimotors, который инкрустировали настоящим золотом – рулевая колонка, основная платформа, крылья - все это покрыто благородным металлом высокой пробы.

Впрочем, фактически, это все тот же стандартный Dualtron X2, хотя его технические характеристики внушают уважение. К примеру, максимальная скорость достигает ста километров в час, а запас хода составляет 150 километров.

