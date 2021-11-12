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12 ноя 2021

Представлена Acura Integra

Представлена Acura Integra
Автор фото: фирма-производитель

Раньше Integra была замечательным спортивным купе, которым грезили мальчишки всех стран. Правда, сейчас машина превратилась в заурядное семейное транспортное средство.

Ладно, «заурядное» - это громко сказано, но факт остается фактом – из купе автомобиль превратился в лифтбек на платформе Honda Civic. Впрочем,  дизайн у машины уникальный  - вытянутый силуэт, ломаные линии на крыльях и бамперах, сложная форма оптики.  Короче говоря, с Civic у новинки нет ничего общего (кроме технических компонентов). Отметим также яркую цветовую гамму с насыщенными желтыми, оранжевыми и красными оттенками.

Да, как мы упомянули ранее, автомобиль построен на платформе Civic. Это означает, что под капотом располагается полуторалитровый турбо-мотор. На заряженном «Цивике» этот агрегат развивает 200 лошадиных сил. Правда, в Acura заявили, что компания улучшила характеристики мотора, но никаких конкретных данных производитель пока не привел.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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