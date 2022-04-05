Автомобильный портал Motorpage
5 апр 2022

Представлена гигантская гоночная газонокосилка

Представлена гигантская гоночная газонокосилка

Этот необычный автомобиль был создан по заказу одной фирмы, которая занимается производством роботизированных колесных триммеров

Машину построили в масштабе 3:1 от реального размера газонокосилок бренда Friendly Robotics. Разумеется, на косилку автомобиль походит лишь внешне – верхняя часть кузова, к примеру, здесь выполнена подъемной. Она же выполняет роль двери. В салоне есть три полноценных посадочных места.

Занятно, но кресла были взяты от McLaren F1, как и посадочная формула, то есть здесь водитель сидит по центру, а пассажиры - сзади.  Жаль только, что двигатель  не стали брать у McLaren – под капотом гигантской косилки расположился восьмицилиндровый мотор от Land Rover, укомплектованный четырехступенчатым «автоматом».

Динамических характеристик производитель не раскрывает, но они здесь и не нужны  - машина не имеет допуска на дороги общего пользования.
 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
MINI Remastered Marshall Edition

Представлен классический Mini для любителей рока

04 апреля 2022

Новой Lada Vesta Sport быть?

04 апреля 2022

Рост цен на автомобили серьезно изменил поведение водителей

04 апреля 2022

Когда заработает завод Volkswagen?

04 апреля 2022

Российских водителей, нарушивших ПДД в Белоруссии, будут наказывать по местным законам

04 апреля 2022
Ford Mondeo

Ford Mondeo не дожил до своего дня рождения

04 апреля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Staria - hyundai staria (2022) на что рассчитывает hyundai staria в сегменте полноприводных минивэнов Тест драйв
04 апреля 2022

Hyundai Staria
"На что рассчитывает Hyundai Staria в сегменте полноприводных минивэнов"
KIA Ceed - kia ceed gt line (2022) вне конкуренции
Тест драйв
01 апреля 2022

KIA Ceed
"Вне конкуренции"
Lada Granta - lada granta (2019) «бюджетница» с цифровым бонусом
Тест драйв
30 марта 2022

Lada Granta
"«Бюджетница» с цифровым бонусом"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 3 5 7