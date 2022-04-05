Представлена гигантская гоночная газонокосилка

Этот необычный автомобиль был создан по заказу одной фирмы, которая занимается производством роботизированных колесных триммеров

Машину построили в масштабе 3:1 от реального размера газонокосилок бренда Friendly Robotics. Разумеется, на косилку автомобиль походит лишь внешне – верхняя часть кузова, к примеру, здесь выполнена подъемной. Она же выполняет роль двери. В салоне есть три полноценных посадочных места.

Занятно, но кресла были взяты от McLaren F1, как и посадочная формула, то есть здесь водитель сидит по центру, а пассажиры - сзади. Жаль только, что двигатель не стали брать у McLaren – под капотом гигантской косилки расположился восьмицилиндровый мотор от Land Rover, укомплектованный четырехступенчатым «автоматом».

Динамических характеристик производитель не раскрывает, но они здесь и не нужны - машина не имеет допуска на дороги общего пользования.

