Представлена эксклюзивная Mitsuoka Rock Star

Эту модель саму по себе можно назвать уникальной, так как ее собрали маленьким тиражом в 200 экземпляров. Однако, новинка выделяется даже на фоне собратьев

Главное отличие – машина построена в леворульной спецификации (все Mitsuoka праворульные). Также под капотом располагается двухлитровый 184-сильный двигатель, тогда как обычные Rock Star оснащаются лишь полуторалитровым 132-сильным мотором. Кроме того, спорткар получил уникальную красно-черную отделку салона Passion Blood Red.

Сама по себе Mitsuoka Rock Star – это Mazda MX-5 с кастомным кузовом, который выполнен по мотивам Chevrolet Corvette из начала шестидесятых годов, да и в целом компания Mitsuoka Motor специализируется на экстравагантных конверсиях серийных автомобилей. Большинство из них она выполняет в ретростиле, с отсылкой в дизайне к культовым машинам прошлого.