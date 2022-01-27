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27 янв 2022

Представлена эксклюзивная Mitsuoka Rock Star

Представлена эксклюзивная Mitsuoka Rock Star
Автор фото: фирма-производитель

Эту модель саму по себе можно назвать уникальной, так как ее собрали  маленьким тиражом в 200 экземпляров. Однако, новинка выделяется даже на фоне собратьев

Главное отличие – машина построена в леворульной спецификации (все Mitsuoka праворульные).  Также под капотом располагается двухлитровый 184-сильный двигатель, тогда как обычные Rock Star оснащаются лишь полуторалитровым 132-сильным мотором. Кроме того, спорткар получил уникальную красно-черную отделку салона Passion Blood Red.

Сама по себе Mitsuoka Rock Star – это Mazda MX-5 с кастомным кузовом, который выполнен по мотивам Chevrolet Corvette из начала шестидесятых годов, да и в целом компания Mitsuoka Motor специализируется на экстравагантных конверсиях серийных автомобилей. Большинство из них она выполняет в ретростиле, с отсылкой в дизайне к культовым машинам прошлого.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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