Представлена обновленная Tata Nexon

Индийский автогигант Tata обновил электрический кроссовер Nexon EV. Главное в рестайлинге- более емкий аккумулятор.

Если раньше на машину устанавливали батарею на 30 кВт.ч, то теперь ставят 40-киловаттный аккумулятор – это повысило запас хода с 312 до 432 километров. К сожалению, новый источник энергии оказался тяжелым и вес машины увеличился на сто килограмм, к тому же слегка уменьшился клиренс. Силовая установка осталась без изменений – электрический двигатель мощностью в 143 лошадиные силы.

Tata Nexon с ДВС делают с 2017 года. Сегодня он носит титул самого популярного вседорожника на индийском рынке. Отчасти это связана с тем, что длина машины не превышает четырех метров, что «укладывает» ее в налоговые льготы.