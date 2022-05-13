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13 май 2022

Представлена обновленная Tata Nexon

Представлена обновленная Tata Nexon
Автор фото: фирма-производитель
Индийский автогигант Tata обновил электрический кроссовер Nexon EV. Главное в рестайлинге- более емкий аккумулятор.
Если раньше на машину устанавливали батарею на 30 кВт.ч, то теперь ставят 40-киловаттный аккумулятор – это повысило запас хода с 312 до 432 километров. К сожалению, новый источник энергии оказался тяжелым и вес машины увеличился на сто килограмм, к тому же слегка уменьшился клиренс. Силовая установка осталась без изменений – электрический двигатель мощностью в 143 лошадиные силы.
 
Tata Nexon с ДВС делают с 2017 года. Сегодня он носит титул самого популярного вседорожника на индийском рынке. Отчасти это связана с тем, что длина машины не превышает четырех метров, что «укладывает» ее в налоговые льготы.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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