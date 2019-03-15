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15 мар 2019

Представлена Tesla Model Y

Представлена Tesla Model Y
Автор фото: фирма-производитель

Многие надеялись, что компания в этот раз покажет свой обещанный пикап, однако, надежды не оправдались. Нет, Tesla презентовала новинку, правда, это обычный кроссовер, что не отменят пристального внимания к нему

Грубо говоря, новая Tesla Model Y- это Model 3, которую превратили в кроссовер. Дело в том, что кроссовер делит 75% всех деталей конструкции с легковым автомобилем.  Аналогичная ситуация происходит и со статусом модели в линейке, как Model 3 располагается ниже Model S, так и Model Y встанет на ступеньку ниже большого кроссовера Model X.  Кстати, в плане стиля, новинка будет отличаться отсутствием дверей типа «крыло чайки» — вместо них будут установлены «обычные».

В продажу автомобиль поступит в 2020 году, а изначально, будут  доступны три версии.  Первая называется Long Range и ее главным достоинством будет запас хода — на полностью заряженных аккумуляторах такая модель сможет проехать 480 км.  Вторая- Dual Motor AWD с чуть меньшим запасом хода, однако,  с системой полного привода.  Самым дорогими окажется Tesla Y в комплектации Perfomance за 60 тысяч долларов. Заряда аккумуляторов тут хватит на 448 км, но зато максимальная скорость будет 240 км/ч, разгон до сотни займет лишь 3,5 с.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Коммерсант

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