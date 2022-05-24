Представлены колесные диски, которые меняют свой внешний вид

Владельцы машин часто желают выделить свое транспортное средство в потоке – сделать его более заметным. Вот и начинают проявлять фантазию – клеить винил, перекрашивать кузов и устанавливать кастомные колесные диски. Кстати, вот было бы неплохо иметь колеса, которые могут изменять свою форму – сегодня диск цельный, а завтра уже со спицами. Впрочем, немецкий стартап CompActive показал, что такой продукт можно воплотить в реальности.

Вообще, диск с изменяемой формой спиц создан не для красоты, а для улучшения аэродинамических свойств машины. К примеру, знали ли вы, для того чтобы колесо создавало минимум завихрений воздуха, способствовало экономии топлива у традиционных машин и увеличению запаса хода у электромобилей, его необходимо сделать максимально сплошным, без широких прорезей. У этого решения есть и обратная сторона – «закрытый» колесный диск мешает охлаждению тормозов.

Собственно, последнюю проблему и решает колесо от CompActive. Изначально диск цельный, но как только внутренние датчики считывают высокую температуру, специальные актуаторы открывают отверстия в диске для охлаждения, после нормализации температуры он опять становится цельным.