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24 май 2022

Представлены колесные диски, которые меняют свой внешний вид

Представлены колесные диски, которые меняют свой внешний вид
Автор фото: фирма-производитель

Владельцы машин часто желают выделить свое транспортное средство в потоке – сделать его более заметным. Вот и начинают проявлять фантазию – клеить винил, перекрашивать кузов и устанавливать кастомные колесные диски. Кстати, вот было бы неплохо иметь колеса, которые могут изменять свою форму – сегодня диск цельный, а завтра уже со спицами. Впрочем, немецкий стартап CompActive  показал, что такой продукт можно воплотить  в реальности.

Вообще, диск с изменяемой формой спиц создан не для красоты, а для улучшения аэродинамических свойств машины. К примеру, знали ли вы, для того чтобы колесо создавало минимум завихрений воздуха, способствовало экономии топлива у традиционных машин и увеличению запаса хода у электромобилей, его необходимо сделать максимально сплошным, без широких прорезей.  У этого решения есть и обратная сторона – «закрытый» колесный диск мешает охлаждению тормозов.

Собственно, последнюю проблему и решает колесо от CompActive. Изначально диск цельный, но как только внутренние датчики считывают высокую температуру, специальные актуаторы открывают отверстия в  диске для охлаждения, после нормализации температуры он опять становится цельным.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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