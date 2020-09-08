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8 сен 2020

Представлены новые Logan и Sandero

Представлены новые Logan и Sandero
Автор фото: фирма-производитель

Румынская компания Dacia, входящая в альянс Renault-Nissan, опубликовала первые фотографии моделей Logan, Sandero и Sandero Stepway нового поколения

Конечно же, главное на что обращаешь внимание – дизайн. Экстерьер всех трёх моделей стал более современным. Технические подробности Dacia пока не раскрыла, но известно, что седан и хэтчи стали длиннее и шире, получили увеличенную колею и более низкую линию крыши. Сообщается, что все три модели стали просторнее изнутри.

Среди самых заметных новых деталей упоминаются рельефный капот, обновлённая решётка радиатора, дверные ручки под естественный хват и головная оптика, демонстрирующая совершенно новый вариант фирменной «световой подписи». Светодиодная Y-образная линия похожа на аналогичный элемент, который применяется в фарах Lamborghini. Более подробная информация, включая технические характеристики будет объявлена позже – на официальной премьере, 29 сентября.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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