Представлены новые Logan и Sandero

Румынская компания Dacia, входящая в альянс Renault-Nissan, опубликовала первые фотографии моделей Logan, Sandero и Sandero Stepway нового поколения

Конечно же, главное на что обращаешь внимание – дизайн. Экстерьер всех трёх моделей стал более современным. Технические подробности Dacia пока не раскрыла, но известно, что седан и хэтчи стали длиннее и шире, получили увеличенную колею и более низкую линию крыши. Сообщается, что все три модели стали просторнее изнутри.

Среди самых заметных новых деталей упоминаются рельефный капот, обновлённая решётка радиатора, дверные ручки под естественный хват и головная оптика, демонстрирующая совершенно новый вариант фирменной «световой подписи». Светодиодная Y-образная линия похожа на аналогичный элемент, который применяется в фарах Lamborghini. Более подробная информация, включая технические характеристики будет объявлена позже – на официальной премьере, 29 сентября.