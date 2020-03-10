Президент России дал точку зрения на «победные» автомобильные наклейки

«Спасибо за победу». «Можем повторить». Наклейки такой тематики совсем скоро будут сверкать на многих автомобилях нашей необъятной родины. Кто-то реагирует на них положительно, однако, кто-то наоборот высказывает жесткий негатив

Теперь же у нас есть официальная точка зрения «сверху». Итак, как сообщает ТАСС, Владимир Путин положительно оценил слоган наклеек на автомобили «Спасибо деду за Победу». Также президент обратил внимание на наклейки «Можем повторить». По словам главы государства, такой слоган можно трактовать по-разному.

«Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек. Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — заявил Путин. При этом он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась и сейчас не стремится к такому развитию событий.