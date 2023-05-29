Президент России подписал закон о нормативах дорожных камер

Владимир Путин подписал закон, определяющий правила установки и применения комплексов фиксации нарушений. В силу законодательный акт вступит в сентябре следующего года.

В законе прописано, где могут быть установлены камеры. Это в том числе дороги с выделенной полосой для общественного транспорта, участки дорог, где в течение года произошло не меньше четырёх ДТП, места проведения дорожных работ, пешеходные переходы и т.д.

Ещё одно важное нововведение - установка камер будет невозможной без согласования с ГИБДД, владельцем дороги и местными властями. Те же мобильные комплексы придётся передислоцировать после «прекращения обстоятельств», послуживших причиной для их установки. Как пример - дорожные работы закончились, а значит и временные ограничения скорости тоже. Соответственно, камеру нужно убирать.