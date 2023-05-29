Автомобильный портал Motorpage
29 май 2023

Президент России подписал закон о нормативах дорожных камер

Президент России подписал закон о нормативах дорожных камер

Владимир Путин подписал закон, определяющий правила установки и применения комплексов фиксации нарушений.  В силу законодательный акт вступит в сентябре следующего года.

В законе прописано, где могут быть установлены камеры. Это в том числе дороги с выделенной полосой для общественного транспорта, участки дорог, где в течение года произошло не меньше четырёх ДТП, места проведения дорожных работ, пешеходные переходы и т.д.

Ещё одно важное нововведение - установка камер будет невозможной без согласования с ГИБДД, владельцем дороги и местными властями. Те же мобильные комплексы придётся передислоцировать после «прекращения обстоятельств», послуживших причиной для их установки.  Как пример - дорожные работы закончились, а значит и временные ограничения скорости тоже. Соответственно, камеру нужно убирать.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Creta (2020) вид спереди

Автомобили Hyundai смогут создать пешеходный переход

29 мая 2023

Названы самые аварийные дороги Москвы

29 мая 2023

Китайский автопром начинает «захватывать» Европу

29 мая 2023

Баллы за локализацию автомобилей будут пересмотрены

29 мая 2023

Еще одна африканская страна хочет собирать УАЗы

29 мая 2023

Bentley разработала машину для собак

29 мая 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) умный, красивый и просторный Тест драйв
26 мая 2023

Chery Tiggo 7
"Умный, красивый и просторный"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2022) «от печали до радости»
Тест драйв
19 мая 2023

Evolute I-Joy
"«От печали до радости»"
Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «средний брат»
Тест драйв
12 мая 2023

Changan CS55 Plus
"«Средний брат»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 0 8 8