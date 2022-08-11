Президент России призвал привлекать к дорожному строительству простых граждан

Отрасль строительства дорог имеет приоритетное значение для Государства. К сожалению, далеко не во всех регионах страны качество транспортных артерий находится на высоте

К примеру, президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым затронул тему состояния дорог в республике, которое оставляет желать лучшего.

Глава государства заявил, что вопрос необходимо решать оперативно. Более того он предложил обеспечить максимально плотное взаимодействие с местными строительными компаниями и простыми людьми, которых можно нанимать на работу, не требующую серьезной квалификации. Дорожные проекты помогут создать в регионе новые рабочие места.