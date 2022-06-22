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22 июн 2022

Президент России рассказал о переговорах по наращиванию поставок китайских автомобилей

Президент России рассказал о переговорах по наращиванию поставок китайских автомобилей

Российские деловые круги ведут переговоры с китайскими коллегами по поводу увеличения доли автомобилей из КНР на отечественном авторынке.

К сожалению, никакой конкретики на предмет того, с кем именно ведутся переговоры, не уточняются. Впрочем,  есть версии, что среди игроков есть компании Chery и JAC. Упоминание последних часто появлялось в новостях о судьбе российского завода "Москвич". Вполне вероятно, что в Москве организуют локальную сборку электрокаров JAC.

Что касается Chery, то компания не раз говорила, что хочет заместить своими автомобилями машины японских и немецких брендов, приостановивших свою деятельность в нашей стране. Отметим, что совсем скоро китайский концерн выведет на рынок новый суббренд Omoda.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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