Президент России рассказал о переговорах по наращиванию поставок китайских автомобилей

Российские деловые круги ведут переговоры с китайскими коллегами по поводу увеличения доли автомобилей из КНР на отечественном авторынке.

К сожалению, никакой конкретики на предмет того, с кем именно ведутся переговоры, не уточняются. Впрочем, есть версии, что среди игроков есть компании Chery и JAC. Упоминание последних часто появлялось в новостях о судьбе российского завода "Москвич". Вполне вероятно, что в Москве организуют локальную сборку электрокаров JAC.

Что касается Chery, то компания не раз говорила, что хочет заместить своими автомобилями машины японских и немецких брендов, приостановивших свою деятельность в нашей стране. Отметим, что совсем скоро китайский концерн выведет на рынок новый суббренд Omoda.