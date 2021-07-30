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30 июл 2021

Президент США предложил запретить машины с ДВС

Президент США предложил запретить машины с ДВС

Белый дом предложил автопроизводителям США начать массированное сокращение транспорта с ДВС.

Как пишет Autonews, власти хотят уменьшить количество новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами на 40% к 2030 году. На данный момент кабинет Белого дома проводит переговоры с автомобильными производителями. Так, например, в GM говорят, что все обсуждение находится на начальной стадии и никаких точек соприкосновения пока что найти не удалось. Правда, большинство компаний отказались от комментариев.

Фактически, США идет ровно по такому же пути, что и Евросоюз, который к 2035 году полностью запретит продажи машин с ДВС на своей территории.  Запрет будет осуществлен через ужесточение экологических стандартов, так что автопроизводителям будет просто невыгодно создавать такие автомобили.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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