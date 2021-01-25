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25 янв 2021

Пришедшие к свету не вернутся в бензиновую тьму

Пришедшие к свету не вернутся в бензиновую тьму

Большинство владельцев электрокаров решают для самих себя полностью отказаться от автомобилей с традиционными двигателями

Аналитики из компании JD Power провели интересный опрос среди владельцев электрокаров на тему обратного перехода к машине с бензиновым или дизельным двигателем. Что показал опрос? Большая часть людей (около 83 процентов опрошенных) придерживается «светлой стороны». Иначе говоря, купив электрокар, следующим автомобилем они выберут машину такого же типа.

Занятно, но в зеленый лагерь входят и те, кто купил машину впервые в жизни. Между тем, выбирая электрокары, люди не исходили из параметров вроде удовольствия от вождения, комфорта или цены. На первое место у них вышли такие ценности как забота об экологии.

При написании новости использовалась информация:
4PDA

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