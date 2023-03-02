Привезти автомобиль из Японии станет еще проще

Покупка автомобиля из Японии всегда пользовалась популярностью у наших соотечественников. В условиях нынешнего дефицита популярность данного способа только возросла. Только не стоит забывать, что сам процесс покупки является тем еще квестом

Выбрать машину – это одно, а привезти ее из Владивостока, например, в другой регион – скажем, в Москву – совсем другое дело. Да, есть конторы, которые сделают Вам все под ключ, но это превращается в дополнительные траты, а кому хочется тратить больше денег?

Собственно приходится искать способы доставки самому – обычно все выбирают автовозы, но теперь есть альтернатива. К примеру РЖД запустил железнодорожные составы из Владивостока в Москву, на которых можно перевезти желанную машину. Сообщается, что срок доставки таким путем составит около восьми дней.