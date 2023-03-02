Автомобильный портал Motorpage
2 мар 2023

Привезти автомобиль из Японии станет еще проще

Привезти автомобиль из Японии станет еще проще

Покупка автомобиля из Японии всегда пользовалась популярностью у наших соотечественников. В условиях нынешнего дефицита популярность данного способа только возросла. Только не стоит забывать, что сам процесс покупки является тем еще квестом

Выбрать машину – это одно, а привезти ее из Владивостока, например, в другой регион – скажем, в Москву – совсем другое дело. Да, есть конторы, которые сделают Вам все под ключ, но это превращается в дополнительные траты, а кому хочется тратить больше денег?

Собственно приходится искать способы доставки самому – обычно все выбирают автовозы, но теперь есть альтернатива.  К примеру РЖД запустил железнодорожные составы из Владивостока в Москву, на которых можно перевезти желанную машину.  Сообщается, что срок доставки таким путем составит около восьми дней.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Avensis Liftback (2003)

В России отзывают двадцать тысяч «Авенсисов»

02 марта 2023

В Китае начали выпускать нестандартные машины

02 марта 2023
Tesla Model 3 concept 2016 Ода электричеству

Tesla собирается захватить малазийский рынок

01 марта 2023

Haval расширит свое присутствие в России

01 марта 2023

Volkswagen отказывается от хрома

01 марта 2023

Старый Ford Transit возродился в виде электрокара

01 марта 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki SX4 - suzuki sx4 (2016) почему простота - это хорошо Тест драйв
01 марта 2023

Suzuki SX4
"Почему простота - это хорошо"
Geely Tugella - geely tugella (2022) дамский угодник
Тест драйв
26 февраля 2023

Geely Tugella
"Дамский угодник"
Exeed VX - exeed vx (2022) как правильно (не)потратить пять миллионов рублей
Тест драйв
22 февраля 2023

Exeed VX
"Как правильно (не)потратить пять миллионов рублей"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 5 2 1