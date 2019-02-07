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7 фев 2019

Прячьте бензин, облава идет!

Прячьте бензин, облава идет!

Минпромторг и Росстандарт запустили проверку качества бензина в рознице. В качестве «подопытного» региона был выбран Ставропольский край. Уже объявлены результаты, которые, мягко говоря, удивляют

Итак, проверкам подверглись  60 АЗС, из них 26 были сетевыми, принадлежащими нефтяным компаниям и крупным продавцам, а 34 — частным лицам. Исследования показали, что лишь в семи случаях из 60 были выявлены нарушения обязательных требований. Несоответствие топлива заявленному октановому числу в ходе проверки было выявлено лишь на одной АЗС. Превышение концентрации оксигенатов (метанола, этанола, изобутилового спирта, эфиров и других), улучшающих моющие свойства и характеристики горения, нашли уже на трех заправках.

Теперь самое интересное. Все нарушители, по заявлению исследователей, являются частниками.  Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров: «Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей. Исследование также показало, что топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству бензину крупных автозаправочных станций. Информация о нарушениях была передана в Росстандарт, который уже начал соответствующие мероприятия в целях принятия в отношении нарушителей мер административного воздействия»

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Газета.ру

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