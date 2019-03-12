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12 мар 2019

Прямая жалоба

Прямая жалоба

Совсем скоро у граждан  появится возможность при помощи мобильного приложения пожаловаться на плохие дороги. Причем жалоба будет направлена напрямую в Минтранс

В первом полугодии 2019 года начнет работать специальное приложение «Карты убитых дорог». Оно разработано «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ). Программу интегрируют с информационной системой Минтранса.

Знающие люди скажут, что данное приложение было запущено ещё в августе прошлого года, и окажутся правы. Однако до последнего момента его функционал был иным. Поступающая от населения информация проверяется, после чего попадает в общую базу данных на сайт проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

В течение ближайших нескольких месяцев будет осуществлена интеграция с информационной системой контроля за расходованием средств дорожных фондов, разработанной Минтрансом. Предполагается, что после этого заявки будут моментально перенаправляться в министерство.

Интересно, что за полгода работы сервиса поступило более двух тысяч жалоб, при этом решено почти 350 дорожных проблем, в том числе на 55 участках сделан ямочный ремонт. Порой после сигнала активистов производится ремонт дорог в рамках гарантийных обязательств.

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