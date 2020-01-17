Про побег Карлоса Гона снимут фильм

Историю побега скандального топ-менеджера многие называют готовым сценарием для остросюжетного фильма. Что характерно, мир кино не стал отказываться от такого шанса

Daily Mail сообщает, что продюсер фильма «Бёрдман» Джон Лешер встретился с экс-главой альянса Renault-Nissan Карлосом Гоном и обсудил возможную экранизацию его побега из-под домашнего ареста в Японии. Сообщается, что фильм может выйти на потоковом сервисе Netflix.

Что характерно, публично топ-менеджер не раскрывает деталей своего побега. По данным некоторых источников, он переехал из Токио в Осаку, где сел в частный самолёт и после пересадки в Турции попал в Бейрут. Некоторое время бизнесмену пришлось прятаться в боксе для перевозки музыкального оборудования, в котором заранее проделали отверстия для вентиляции. По слухам, в организации плана и воплощении побега участвовало 15 бывших американских коммандос.