Процедура техосмотра теперь стала проще

1 сентября начал действовать новый регламент проведения техосмотра автомобилей. Он утвержден постановлением правительства РФ.

На пунктах техосмотра эксперты больше не проверяют повреждения и коррозию тормозных трубок, уровень шума работы выпускной системы двигателя, способность стеклоомывателя подавать жидкость на лобовое стекло, работу штатного противоугонного устройства. Отменена проверка аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, наличия подтеков антифриза или масла из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов.

При этом в список были внесены и новые параметры – так, например, мастера на СТО должны проверять «подсосы воздуха», и утечку выхлопных газов. На упрощение пошли с интересной целью – упростить требование к СТО, дабы их сеть стала больше.