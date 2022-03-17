Процедуру техосмотра решили упростить

На сегодняшний день процедура техосмотра является добровольно-принудительной, то есть проходить его нужно, но лишь в том случае, если вы ставите на учет машину, возраст которой превышает четыре года

Буквально на днях правительство РФ опубликовало поправки в регламент техосмотра, которые упрощают его процедуру. Так, к примеру, теперь не придется проверять двигатель и КПП на подтеки. Под нож попали и проверки кондиционера и аккумулятора. Также отныне не будут контролировать наличие аптечки и огнетушителя.

Есть еще пара узлов и параметров, которые теперь не подлежат проверке. К ним относятся тормозные шланги, стеклоомыватель и уровень шума выхлопной системы. Также в планах правительства пересмотреть тарифы на прохождение техосмотра. В среднем инструментальная диагностика обходится водителю примерно в 600 руб. В свою очередь, участники рынка жалуются, что такие тарифы не позволяют окупить оборудование и зарплату экспертов.