Продавцы автомобилей стали искать льготников

Как известно, на днях на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о льготной растаможке транспортных средств. Законопроект уже прошел успешное первое чтение.

В чем смысл - если законопроект примут, то родители в многодетных семьях и ветераны боевых действий могут покупать машины за рубежом и растаможивать их с пятидесятипроцентной скидкой. На этом фоне активизировались различные перекупщики, которые стали искать таких граждан и предлагать им покупать машины для других за отдельное вознаграждение.

«Вчера мне в Телеграм написал человек, представился менеджером компании по выкупу автомобилей и спросил, хочу ли я за вознаграждение помочь им в импорте иномарок. На вопрос, откуда он взял мой контакт, он ответил «знакомые из собеса», — рассказал изданию The Moscow Times.один из многодетных жителей Владивостока. Ему пообещали почти сто тысяч рублей за передачу своих персональных данных таможенному брокеру.