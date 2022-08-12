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12 авг 2022

Продавцы автомобилей стали искать льготников

Продавцы автомобилей стали искать льготников
Как известно, на днях на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о льготной растаможке транспортных средств. Законопроект уже прошел успешное первое чтение.
В чем смысл - если законопроект примут, то родители в многодетных семьях  и ветераны боевых действий могут покупать машины за рубежом и растаможивать их с пятидесятипроцентной скидкой.  На этом фоне активизировались различные перекупщики, которые стали искать таких граждан и предлагать им покупать машины для других за отдельное вознаграждение. 
 
«Вчера мне в Телеграм написал человек, представился менеджером компании по выкупу автомобилей и спросил, хочу ли я за вознаграждение помочь им в импорте иномарок. На вопрос, откуда он взял мой контакт, он ответил «знакомые из собеса», — рассказал изданию The Moscow Times.один из многодетных жителей Владивостока. Ему пообещали  почти сто тысяч рублей за передачу своих персональных данных таможенному брокеру.

При написании новости использовалась информация:
The Moscow Times

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