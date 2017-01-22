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22 янв 2017

Продажи автомобилей из КНР в России сократились на 21 процент

Продажи автомобилей из КНР в России сократились на 21 процент
Автор фото: фликр.ком

Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования состояния сегмента китайских автомобилей российского авторынка в 2016 году.

По данным аналитиков агентства, по итогам прошлого года на территории РФ китайскими автопроизводителями в совокупности было реализовано 30 737 автомобилей. В сравнении с 2015 годом этот показатель сократился на 21%. Стоит отметить, что данные приводятся при учете как легковых, так и легких коммерческих автомобилей (LCV).

Наиболее популярным китайским брендом в России (18-ое место в общем зачете) уже шестой год подряд становится Lifan. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 17 460 автомобилей, тем самым улучшив свой результат на 15,4%. Только в декабре россияне приобрели 1 820 автомобилей этого бренда – на 28,7% меньше, чем годом ранее.

Второе место (32-ое место в общем зачете) занимает бренд Chery. В 2016 году компания сумела реализовать в России 4 758 автомобилей, продемонстрировав падение в 4,1%. В прошлом месяце объемы реализации автомобилей Chery на российском рынке составили 289 экземпляров, что почти на четверть меньше, чем в декабре позапрошлого года (-24,7%).

Тройку лидеров (35-ое место в общем зачете) закрывает бренд Geely. По итогам года объемы продаж автомобилей этой компании составили 4 473 экземпляра – падение в годовом отношении составило 61,5%. За последний месяц отчетного периода Geely реализовала в нашей стране 251 автомобиля – на 77,8% меньше, по сравнению с декабрем 2015 года.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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