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7 окт 2022

Продажи автомобилей в России рухнули

Продажи автомобилей в России рухнули

За три квартала текущего года в нашей стране продали чуть больше полумиллиона машин Это на 753 450 штук или на 59,8% меньше результата за аналогичный период прошлого года. 

Как сообщает АЕБ, основной объем продаж приходится на кроссоверы,  причем большую часть сегмента сегодня занимают автомобили из Китая. Абсолютным лидером сентября стала Lada, продажи которой на фоне ухода многих иностранных игроков выросли на 20 процентов – до 20 461 штук.

При этом АвтоВАЗ сейчас выпускает только «Гранты» и «Нивы» в упрощенных комплектациях. На втором месте с большим отставанием оказалась Hyundai, чей месячный результат – только 3 888 автомобилей.

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