Автомобильный портал Motorpage
25 фев 2025

Продажи электромобилей в России сократились более, чем в два раза

Продажи электромобилей в России сократились более, чем в два раза
Автор фото: фирма-производитель

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в январе 2025 года продажи новых электромобилей в России сократились на 56%

За первый месяц этого года было реализовано всего 652 электрокара, что на 56% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было продано 1 485 единиц. Доля электромобилей в общем объеме продаж также снизилась: если в январе 2024 года она составляла 1,9%, то сейчас упала до 0,6%.

Падение продаж можно связать с множеством факторов. Среди них — рост цен на электромобили и комплектующие, вызванный колебаниями валютного курса и удорожанием логистики. Кроме того, ограниченная зарядная инфраструктура, особенно в регионах, делает эксплуатацию электрокаров менее удобной. Отсутствие новых программ государственной поддержки также сыграло свою роль, а конкуренция со стороны гибридных автомобилей, которые предлагают экономичность без необходимости регулярной подзарядки, только усилилась.

Несмотря на общий спад продаж, китайский бренд Zeekr остается лидером российского рынка электромобилей, продав 283 автомобиля. В пятерку также вошли «Москвич» (60 шт.), Evolute (40 шт.), ORA (37 шт.) и BYD (36 шт.).

Zeekr 001 остается самым популярным электрокаром на российском рынке. В январе его приобрели 156 человек. Вторую строчку занял «Москвич 3» (60 шт.), за ним следуют Zeekr 009 (44 шт.) и Zeekr 7X (41 шт.). Замыкает Топ-5 ORA 03 (28 шт.).

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Италия обвиняет автопроизводителей во вводящей в заблуждение информации об электромобилях

25 февраля 2025

В Mercedes считают, что большие экраны в салоне не являются атрибутом роскоши

25 февраля 2025
Maserati GranCabrio (2025)

Maserati представила новый GranCabrio с 490-сильным V6

24 февраля 2025

Mercedes готовит компактную версию G-Class

24 февраля 2025
Mini John Cooper Works Electric (2025)

Будущие электромобили Mini могут стать заднеприводными

24 февраля 2025
Volvo V60 Polestar

Volvo прекращает выпуск универсала V60 Polestar Engineered

24 февраля 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Cityray - geely cityray (2024) нечто среднее Тест драйв
20 февраля 2025

Geely Cityray
"Нечто среднее"
Dongfeng DFSK 500 - dfsk 500 (2024) самый доступный кроссовер?
Тест драйв
13 февраля 2025

Dongfeng DFSK 500
"Самый доступный кроссовер?"
Jetta VA3 - jetta va3 (2023) в категории «до двух миллионов»
Тест драйв
06 февраля 2025

Jetta VA3
"В категории «до двух миллионов»"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 6 4 6