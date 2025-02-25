Продажи электромобилей в России сократились более, чем в два раза

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в январе 2025 года продажи новых электромобилей в России сократились на 56%

За первый месяц этого года было реализовано всего 652 электрокара, что на 56% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было продано 1 485 единиц. Доля электромобилей в общем объеме продаж также снизилась: если в январе 2024 года она составляла 1,9%, то сейчас упала до 0,6%.

Падение продаж можно связать с множеством факторов. Среди них — рост цен на электромобили и комплектующие, вызванный колебаниями валютного курса и удорожанием логистики. Кроме того, ограниченная зарядная инфраструктура, особенно в регионах, делает эксплуатацию электрокаров менее удобной. Отсутствие новых программ государственной поддержки также сыграло свою роль, а конкуренция со стороны гибридных автомобилей, которые предлагают экономичность без необходимости регулярной подзарядки, только усилилась.

Несмотря на общий спад продаж, китайский бренд Zeekr остается лидером российского рынка электромобилей, продав 283 автомобиля. В пятерку также вошли «Москвич» (60 шт.), Evolute (40 шт.), ORA (37 шт.) и BYD (36 шт.).

Zeekr 001 остается самым популярным электрокаром на российском рынке. В январе его приобрели 156 человек. Вторую строчку занял «Москвич 3» (60 шт.), за ним следуют Zeekr 009 (44 шт.) и Zeekr 7X (41 шт.). Замыкает Топ-5 ORA 03 (28 шт.).