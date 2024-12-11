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11 дек 2024

Продажи электромобилей в России упали до минимума за 1,5 года

Продажи электромобилей в России упали до минимума за 1,5 года

В ноябре 2024 года в России было продано 1 023 новых электромобиля, что стало наименьшим показателем за последние 18 месяцев

Согласно данным агентства «Автостат», объем продаж снизился на 40%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 24%, по сравнению с октябрем 2024 года. Последний раз такие низкие продажи фиксировались в мае 2023 года, когда было реализовано всего 880 электрокаров.

Наибольший вклад в ноябрьские продажи внес китайский бренд Zeekr, которому удалось занять более 40% рынка с результатом 431 шт. проданных автомобилей. На втором месте оказалась российская марка «Москвич» (84 единицы), а третье место занял Evolute (79 единиц). В пятерку лидеров вошли также китайские бренды ORA (72 единицы) и Avatr (38 единиц).

Несмотря на снижение продаж в ноябре, за 11 месяцев 2024 года в России было продано 16,3 тысячи новых электрокаров, что на 34% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Эксперты связывают ноябрьское падение продаж с общей ситуацией на рынке и сезонным снижением спроса. Однако положительная динамика за год указывает на продолжающийся рост интереса к электромобилям в России.
 

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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