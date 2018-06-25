Новые электромобили в России — удел богатых. И их, судя по всему, стало больше, так как за первые пять месяцев этого года рынок показал рост.

В январе-мае российские покупатели приобрели 41 новый электромобиль. Это почти в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, когда был продан 21 экологически чистый автомобиль. Аналитики отмечают, что всплеск интереса к электромобилям был отмечен в мае этого года, когда продажи составили 13 единиц.

Конечно, в количественном исчислении цифры кажутся смешными, но основной спрос пришелся на электромобили Tesla, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей. Так, по данным агентства «Автостат», за первые пять месяцев в нашей стране было продано 15 кроссоверов Tesla Model X, пять — Tesla Model S и один — Tesla Model 3. Кроме того, в России было продано 19 новых Nissan Leaf, а также один Renault Twizy.

Больше всего электромобилей купили в Москве (11 штук). Жители Приморского края приобрели 8 электромобилей, Санкт-Петербурга – 5, Подмосковья – 3. В Краснодарский край отправилось 2 электрокара. Еще в 12 регионах страны было реализовано по одному новому электромобилю.