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22 июл 2025

Продажи китайских электрокаров и гибридов уверенно растут

Продажи китайских электрокаров и гибридов уверенно растут

В первом полугодии 2025 года китайский рынок легковых автомобилей продемонстрировал уверенный рост. Продажи выросли на 10,7% (до 10,89 млн единиц) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Главным драйвером стали автомобили на новых источниках энергии (NEV), чьи продажи увеличились сразу на 33% (до 5,46 млн единиц). При этом спрос на традиционные автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) снизился на 5,2%.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в категории NEV продолжается переориентация в сторону полностью электрических моделей. Продажи электрокаров выросли на 37,6%, достигнув 3,33 млн штук. Подзаряжаемые гибриды показали меньший, но всё же впечатляющий рост в 26,5%, до 2,13 млн штук.

За первое полугодие Китай экспортировал 1,056 млн автомобилей NEV (это только 15% от всех продаж NEV), что на 74,3% больше, чем в первой половине 2024 года. Интересно, что в структуре экспорта быстрее всего растут поставки гибридов, что связано с особенностями регулирования на зарубежных рынках, включая Европу.

Самой продаваемой моделью в первом полугодии стал электрический хэтчбек Geely Xingyuan, потеснивший даже популярных конкурентов вроде BYD Seagull и Tesla Model Y. Популярный в России Geely Monjaro занял седьмую позицию в ТОП-10.

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

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