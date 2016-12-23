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23 дек 2016

Продажи подержанных иномарок в России выросли на 12 процентов

Продажи подержанных иномарок в России выросли на 12 процентов
Автор фото: фликр.ком

Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования состояния сегмента иностранных автомобилей вторичного рынка в России в январе-ноябре текущего года.

Согласно результатам исследования, по итогам одиннадцати прошедших месяцев текущего года объемы продаж иностранных автомобилей с пробегом на российском рынке были зафиксированы на уровне 3,29 млн экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 12,3%.

Наиболее популярной маркой на вторичном авторынке стал японский бренд Toyota, который занимает долю в 11,3% в структуре продаж в сегменте. За отчетный период россияне перепродали 539 400 таких автомобилей, что на 11,4% превышает показатели АППГ. На втором месте в рейтинге сегмента располагается еще один бренд из Страны Восходящего Солнца – Nissan. В январе-ноябре на территории РФ было продано 252 413 подержанных автомобилей этой марки – на 11,9% больше, чем годом ранее. «Тройку» лидеров закрывает американский бренд Chevrolet, объем продаж подержанных автомобилей которого составил 202 941 экземпляр (+13,9%).

В рейтинге моделей лидирующую позицию занимает американский Ford Focus, который в период с января по ноябрь включительно разошелся в количестве 118 221 экземпляр – на 11% больше, чем в прошлом году. Второе место занимает японская Toyota Corolla. За 11-ть месяцев в России было продано 95 190 подержанных экземпляров этой модели, прирост в годовом отношении составил 9,3%. Третье место также отходит автомобилю бренда Toyota – седану бизнес-класса Camry, продажи которого выросли на 28,7%, до 64 807 экземпляров.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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