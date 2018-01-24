Рынок подержанных автомобилей в прошлом году в России вырос аж в 3,3 раза впервые преодолев отметку в тысячу экземпляров (было продано 1047 электромобилей). Причем ситуация с моделями здесь совсем не такая, как в случае с новыми электромобилями.

Почти весь объем (932 электромобиля) пришелся на Nissan Leaf, которые в минувшем году массово завозили в страну через Дальний Восток, отмечает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Более половины из них (532 шт) там же и остались, еще 141 электромобиль попал затем в Сибирский федеральный округ, остальные машины разъехались в другие регионы.

Также на вторичном рынке в прошлом году было продано 50 электромобилей Mitsubishi i-MiEV, которые некоторое время продавались у нас официально, 44 Tesla Model S, четыре Tesla Model X? остальные 17 экземпляров пришлись на Renault Twizy и Lada Ellada.

Продажи на рынке новых электромобилей также показали значительный рост (+28%), но по объемам продаж не дотянули до сотни (95 шт). Самым популярным электрокаром в нашей стране является Tesla, на долю которой приходится 65% от общего объема рынка. За прошлый год россияне приобрели 62 электрокара Tesla (рост по сравнению с 2016 годом составил 59%), в том числе 48 кроссоверов Model X и 14 седанов Model S. Кроме того, в РФ было куплено 29 электрокаров Nissan Leaf, 3 – Renault Twizy и 1 – Mitsubishi i-MiEV.

Конечно, можно только улыбнуться таким объемам продаж, но стоит напомнить, что купить в России кроссовер Tesla Model X дешевле девяти миллионов рублей не получится.

