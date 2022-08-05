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5 авг 2022

Продукцию Renault исключили из параллельного импорта

Продукцию Renault исключили из параллельного импорта

На первый взгляд этот шаг Минпромторга является опрометчивым – Renault ушла с рынка, представительства нет, дилерских центров тоже нет, а машин, как раз, по дорогам ездит очень много и запчастями их обеспечивать необходимо, так что параллельный импорт в данном случае выглядит логичным шагом

Впрочем, на самом деле все обстоит куда проще – вывод продуктов Renault из вышеуказанной программы произошел по причине того, что АвтоВАЗ официально взял на себя обязательства по обеспечению фирменного обслуживания автомобилей Renault, включая торговлю запчастями, так что в параллельном импорте просто отпала необходимость.

Зато в списке продуктов появились новые позиции – запчасти к автомобилям Datsun и горюче-смазочные материалы производства фирм Castrol и Liqui Moly.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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