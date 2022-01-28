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28 янв 2022

Проект автомобиля Apple оказался под угрозой

Проект автомобиля Apple оказался под угрозой

Проект Apple по разработке автономного автомобиля покинул очередной сотрудник руководящего звена. Речь идет о Джо Бассе – главе отдела разработки программного обеспечения

Для понимания - проект покинула ключевая фигура, так как программное обеспечение в беспилотном автомобиле – это его ядро. Мотивация топ-менеджера официально не раскрывается, но наши зарубежные коллеги считают, что все кроется в проблемах руководства корпорации, так как она не может до сих пор определиться с направлением развития проекта «Титан».

Дело в том, что у компании есть два варианта. Первый – создавать полностью автономную машину. Второй – делать транспорт, где автопилот играет вспомогательную роль. Проблема в том, что ничего революционного компания Apple сделать не сможет, так как на рынке слишком много игроков. В случае с полуавтономным транспортом среди конкурентов будет, фактически, весь мировой автопром. Что касается первого варианта, здесь конкурентов тоже хватает. Самый главный – Google. Именно эта компания стала одним из пионеров развития беспилотного транспорта, вступив в игру около десяти лет назад. Apple же включилась в эту гонку с сильным опозданием.

К слову, ходят слухи, что проект могут и вовсе заморозить или закрыть. В любом случае, уход большинства ключевых сотрудников, а за прошлый год из «Титана» уволились семь руководящих специалистов, говорит о том, что в компании возникли серьезные проблемы.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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