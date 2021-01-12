Проезд по ЦКАД стал платным

Кончились праздники, а вместе с ними и кончились беспечные поездки по новеньким участкам ЦКАД. Теперь все стало платным.

Читатели Motorpage спросят – какая, мол, оплата, если ни пунктов оплаты, ни шлагбаумов здесь нет. Все просто, ЦКАД работает по системе свободного потока. Деньги будут автоматически списываться с транспондера. Также будет работать сайт и приложение, где можно будет купить специальные билеты для проезда – без них по ЦКАД ездить нельзя. К слову, оплатить проезд можно будет в течение пяти дней. Если же этого не произойдет, то автолюбителям выпишут штраф.

К слову, о штрафах и тарифах. Мера наказания за неоплаченный проезд – 1.5 рублей для легковых машин и пять тысяч для грузовиков. Причем если в течение двадцати дней водитель не оплатил штраф, то ему придется выложить его полную стоимость плюс стоимость самой поездки. Стоимость проезда же зависит от участка и варьируется от 470 до 1000 рублей. Транспондер же дает пятидесятипроцентную скидку.