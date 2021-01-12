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12 янв 2021

Проезд по ЦКАД стал платным

Проезд по ЦКАД стал платным

Кончились праздники, а вместе с ними и кончились беспечные поездки по новеньким участкам ЦКАД. Теперь все стало платным.

Читатели Motorpage спросят – какая, мол, оплата, если ни пунктов оплаты, ни шлагбаумов здесь нет. Все просто, ЦКАД работает по системе свободного потока. Деньги будут автоматически списываться с транспондера. Также будет работать сайт и приложение, где можно будет купить специальные билеты для проезда – без них по ЦКАД ездить нельзя. К слову, оплатить проезд можно будет в течение пяти дней.  Если же этого не произойдет, то автолюбителям выпишут штраф.

К слову, о штрафах и тарифах.  Мера наказания за неоплаченный проезд – 1.5 рублей для легковых машин и пять тысяч для грузовиков. Причем если в течение двадцати дней водитель не оплатил штраф, то ему придется выложить его полную стоимость плюс стоимость самой поездки. Стоимость проезда же зависит от участка и варьируется от 470 до 1000 рублей. Транспондер же дает пятидесятипроцентную скидку.

При написании новости использовалась информация:
Kolesa

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