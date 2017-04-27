На первый участок трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург», протянувшийся от МКАД до Солнечногорска вернутся ранее запланированные тарифы

Управляющая участком «Северо-западная концессионная компания» (СЗКК), управляющая данным участком, объявила о повышении дневных тарифов на проезд (поездки в ночное время и по абонементам будут стоить по-прежнему) с 28 апреля. Сильнее всего поездки подорожают для тех, кто выезжает из Москвы: в будни цены вырастут на 30-50 рублей, в выходные дни — на 100-150 рублей. Так, если сегодня поездка из Москвы в аэропорт «Шереметьево» в выходные стоит 250 рублей, то после повышения тарифов она вырастет до 280 рублей, поездка до Зеленограда обойдется в 300 рублей (вместо 200).

Напомним, что в платный режим данный участок трассы М11 перешел в ноябре 2015 года. Введенные тарифы возмутили водителей, особенно жителей Зеленограда и Солнечногорска, а губернатор Московской области Андрей Воробьев даже пожаловался в Минтранс на завышенные тарифы. В прошлом году Генпрокуратура рекомендовала правительству установить предельные тарифы за проезд, а фактически потребовала снизить их. Тарифы были снижены на 30% после того, как на ситуацию обратил внимание Владимир Путин.

А вот госкомпания «Автодор», которая управляет в том числе трассой М4 «Дон», готовится увеличить скидки за проезд по трассе для владельцев транспондеров. Касается это только ночного времени. Сегодня скидка составляет 20%, а с 2 мая она вырастет до 30%. Правда, одновременно, скидка за проезд в дневное время снизится с 60 до 50 процентов.