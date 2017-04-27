Автомобильный портал Motorpage
27 апр 2017

Проезд по платной дороге М11 подорожает

Проезд по платной дороге М11 подорожает

На первый участок трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург», протянувшийся от МКАД до Солнечногорска вернутся ранее запланированные тарифы

Управляющая участком «Северо-западная концессионная компания» (СЗКК), управляющая данным участком, объявила о повышении дневных тарифов на проезд (поездки в ночное время и по абонементам будут стоить по-прежнему) с 28 апреля. Сильнее всего поездки подорожают для тех, кто выезжает из Москвы: в будни цены вырастут на 30-50 рублей, в выходные дни — на 100-150 рублей. Так, если сегодня поездка из Москвы в аэропорт «Шереметьево» в выходные стоит 250 рублей, то после повышения тарифов она вырастет до 280 рублей, поездка до Зеленограда обойдется в 300 рублей (вместо 200).

Напомним, что в платный режим данный участок трассы М11 перешел в ноябре 2015 года. Введенные тарифы возмутили водителей, особенно жителей Зеленограда и Солнечногорска, а губернатор Московской области Андрей Воробьев даже пожаловался в Минтранс на завышенные тарифы. В прошлом году Генпрокуратура рекомендовала правительству установить предельные тарифы за проезд, а фактически потребовала снизить их. Тарифы были снижены на 30% после того, как на ситуацию обратил внимание Владимир Путин.

А вот госкомпания «Автодор», которая управляет в том числе трассой М4 «Дон», готовится увеличить скидки за проезд по трассе для владельцев транспондеров. Касается это только ночного времени. Сегодня скидка составляет 20%, а с 2 мая она вырастет до 30%. Правда, одновременно, скидка за проезд в дневное время снизится с 60 до 50 процентов.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
СЗКК, Автодор

Комментарии к новости

Последние новости

...
Haval H7L 2017

В Россию приедет семиместный Haval H7L

27 апреля 2017
Volvo XC60 2018

Volvo начала серийное производство нового поколения XC60

27 апреля 2017
FAW Besturn X80 2017

FAW привез в Россию новый кроссовер

27 апреля 2017

General Motors уволил 2700 рабочих через рассылку SMS

26 апреля 2017

В Британии арестовали суперкары за «антисоциальное поведение на дороге»

26 апреля 2017

Эвакуацию предложили заменить блокировкой колес

26 апреля 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016. украденное сердце Автопутешествия
27 апреля 2017

Mitsubishi Outlander
"Украденное сердце"
Volkswagen Golf - volkswagen golf 2003 пять из семи
Вторичный рынок
26 апреля 2017

Volkswagen Golf
"Пять из семи"
Mercedes-Benz Vito - mercedes-benz vito 2015 выигрышная комбинация
Тест драйв
25 апреля 2017

Mercedes-Benz Vito
"Выигрышная комбинация"
Smart Fortwo Coupe - smart fortwo 2015 антиробот
Тест драйв
24 апреля 2017

Smart Fortwo Coupe
"Антиробот"

Написано новостей:

1 8 7 3 7