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14 июл 2022

Программы льготного автокредитования запущены официально

Программы льготного автокредитования запущены официально
Несколько дней назад мы писали о намерениях Минпромторга возобновить программы льготных кредитов на покупку автомобилей. Теперь ведомство сделало официальное заявление.
«Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 года», — говорится в сообщении Минпромторга РФ. Важно понимать, что заработает весь механизм только со второй половины июля.
 
Что касается самих льгот, то как мы и говорили ранее – сумма скидки возрастет с 10 до 20 процентов, для жителей Дальнего Востока дотации будут еще больше -25 процентов. Возобновленные госпрограммы льготного автокредитования будут распространяться на все модели УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 миллионов. К слову, Haval в этот список не попал, так как в его модельном ряду более нет моделей дешевле двух миллионов рублей.

При написании новости использовалась информация:
drom

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