Программы льготного автокредитования запущены официально

Несколько дней назад мы писали о намерениях Минпромторга возобновить программы льготных кредитов на покупку автомобилей. Теперь ведомство сделало официальное заявление.

«Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 года», — говорится в сообщении Минпромторга РФ. Важно понимать, что заработает весь механизм только со второй половины июля.