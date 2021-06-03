Автомобильный портал Motorpage
3 июн 2021

Программы льготного кредитования не будут продлены в июле

Программы льготного кредитования не будут продлены в июле

Если вы собирались купить машину летом, то рекомендуем сделать это сейчас. Дело даже не в подорожании, а в заморозке льготного кредитования!

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга, Дениса Мантурова, решение о приостановке льготных программ вызвано хорошим положением дел на рынке автомобилей и высоким спросом. В то же время глава министерства не дал никаких прогнозов касательно объема продаж: «С точки зрения результата по году пока сложно говорить, с учетом того, что происходит с рынком. Но думаю, что будет небольшой рост в итоге по рынку в автопроме под конец года. Но сказать, насколько, пока рано. Думаю, что в августе будет более-менее понятно».

Между тем, на программы господдержки, без сомнения, люди рассчитывали. Потому как девять миллиардов рублей были исчерпаны еще в апреле.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda Sports EV Concept (2017)

Когда Honda EV Sport увидит свет?

03 июня 2021
Dongfeng 580

Dongfeng возвращается в Россию

03 июня 2021

Lancia 037 возродят!

02 июня 2021
Kia K900 2019 второй ряд

В Корее состоялась премьера флагманского седана Kia K9

02 июня 2021

Противостояние Daimler и Nokia завершилось

02 июня 2021

Стала известна дата появления нового Ford Maverick

02 июня 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi e-tron - audi e-tron sportback (2021) оптическая революция Тест драйв
02 июня 2021

Audi e-tron
"Оптическая революция от Audi e-tron Sportback"
KIA Carnival - kia carnival (2021) оправдывает ли новый kia carnival налог на роскошь?
Тест драйв
31 мая 2021

KIA Carnival
"Оправдывает ли новый Kia Carnival налог на роскошь?"
Hyundai Genesis G80 - саммит genesis g80 (2021)
Тест драйв
28 мая 2021

Hyundai Genesis G80
"Саммит G80"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 3 6 8