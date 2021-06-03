Программы льготного кредитования не будут продлены в июле

Если вы собирались купить машину летом, то рекомендуем сделать это сейчас. Дело даже не в подорожании, а в заморозке льготного кредитования!

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга, Дениса Мантурова, решение о приостановке льготных программ вызвано хорошим положением дел на рынке автомобилей и высоким спросом. В то же время глава министерства не дал никаких прогнозов касательно объема продаж: «С точки зрения результата по году пока сложно говорить, с учетом того, что происходит с рынком. Но думаю, что будет небольшой рост в итоге по рынку в автопроме под конец года. Но сказать, насколько, пока рано. Думаю, что в августе будет более-менее понятно».

Между тем, на программы господдержки, без сомнения, люди рассчитывали. Потому как девять миллиардов рублей были исчерпаны еще в апреле.