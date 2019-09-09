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9 сен 2019

Производитель навигационных систем создаст беспилотник

Производитель навигационных систем создаст беспилотник

Компания TomTom, чьи навигационные комплексы устанавливаются на многие автомобили, представит на автосалоне во Франкфурте собственную автономную систему управления транспортным средством

Беспилотник от TomTom на базе Volvo XC90 будет представлен на мотор-шоу во Франкфурте. Важно заметить, что создатели заявляют четвертый уровень автономности системы, который подразумевает полное управление машиной без вмешательства человека, но при определенных условиях, например, наличии разметки и прочих ориентиров. Сам автомобиль оснащен восемью лазерными сканерами, стереокамерой и радаром, которые исследуют обстановку вокруг на 360 градусов.

Производитель особо подчеркивает, что большое значение в работе нового автопилота имеют именно высокоточные карты TomTom. Они позволяют машине понимать, какая разметка нанесена на этой дороге, какие установлены знаки, а также рельеф дорожного полотна. Карты обновляются в режиме реального времени. И интегрировать разработку от TomTom можно в различные автомобили.   

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