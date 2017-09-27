Автомобильный портал Motorpage
27 сен 2017

Производитель пылесосов решил делать электромобили

Производитель пылесосов решил делать электромобили
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dyson признанный лидер по инновациям в области бытовой техники для комофортной жизни: тут и пылесосы (в том числе автомобильные), и кондиционеры, и вентиляторы и даже сушилки для рук.

Но сегодняшнее письмо основателя и владельца компании Джеймса Дайсона своим сотрудникам стало сюрпризом для всех. Дайсон заявил о том, что компания займется разработкой собственного электромобиля.

«Вместо фильтрации вредных веществ у нас есть возможность решить эту проблему у ее источника. Поэтому, я бы хотел, чтобы вы услышали это от меня: Dyson начал работу над электромобилем и представит его в 2020 году», — говорится в письме.

Как оказалось Dyson работает над собственным электромобилем еще с 2015 года, для этого создано отдельное подразделение,  в котором занято 400 инженеров.

Дайсон пишет, что впервые заинтересовался электромобилями в 1998 году, после того как прочел доклад Национального института безопасности и гигиены труда США, в котором говорилось, что от грязного выхлопа дизельных автомобилей погибают лабораторные мыши.

В течение следующих пяти лет в компании создали пять прототипов электромобиля, но в итоге прекратили работу в этой области. Затем, проект был возобновлен. Dyson намерен разработать электромобиль самостоятельно, но производство разместить на мощностях сторонней компании. В проект будет инвестировано 2,6 миллиарда долларов.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Dyson

Комментарии к новости

Последние новости

...
авария

Выплаты по ОСАГО продолжают расти

27 сентября 2017
Chrysler Pacifica

Chrysler назвал российские цены на новую Pacifica

27 сентября 2017
Borgward

В России появится автомобили Borgward

27 сентября 2017
Kia Pegas

Kia представила седан дешевле Rio

27 сентября 2017
Cadillac CT6

Cadillac отправил конвой автономных CT6 из Нью-Йорка в Лос-Анджелес

27 сентября 2017
polestar

Polestar окончательно распрощалась с Volvo

27 сентября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Vitara - suzuki vitara 2015 путь к вершинам Автопутешествия
27 сентября 2017

Suzuki Vitara
"Путь к вершинам"
Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 королевские маршруты
Автопутешествия
26 сентября 2017

Land Rover Discovery
"Королевские маршруты"
Nissan X-Trail - автопутешествия. nissan x-trail 2017 виды на польшу
Автопутешествия
25 сентября 2017

Nissan X-Trail
"Виды на польшу"
- yamaha tmax.2017 электроник
Мотоциклы
24 сентября 2017


"Электроник"

Написано новостей:

1 9 7 9 4