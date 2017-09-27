Компания Dyson признанный лидер по инновациям в области бытовой техники для комофортной жизни: тут и пылесосы (в том числе автомобильные), и кондиционеры, и вентиляторы и даже сушилки для рук.

Но сегодняшнее письмо основателя и владельца компании Джеймса Дайсона своим сотрудникам стало сюрпризом для всех. Дайсон заявил о том, что компания займется разработкой собственного электромобиля.

«Вместо фильтрации вредных веществ у нас есть возможность решить эту проблему у ее источника. Поэтому, я бы хотел, чтобы вы услышали это от меня: Dyson начал работу над электромобилем и представит его в 2020 году», — говорится в письме.

Как оказалось Dyson работает над собственным электромобилем еще с 2015 года, для этого создано отдельное подразделение, в котором занято 400 инженеров.

Дайсон пишет, что впервые заинтересовался электромобилями в 1998 году, после того как прочел доклад Национального института безопасности и гигиены труда США, в котором говорилось, что от грязного выхлопа дизельных автомобилей погибают лабораторные мыши.

В течение следующих пяти лет в компании создали пять прототипов электромобиля, но в итоге прекратили работу в этой области. Затем, проект был возобновлен. Dyson намерен разработать электромобиль самостоятельно, но производство разместить на мощностях сторонней компании. В проект будет инвестировано 2,6 миллиарда долларов.