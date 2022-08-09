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9 авг 2022

Производитель видеокарт решил выпустить электрический мопед

Производитель видеокарт решил выпустить электрический мопед
Автор фото: фирма-производитель

Желание it-компаний производить транспорт до сих пор будоражит умы простых людей. Взять, к примеру, компанию Apple. Надо сказать, что у «яблочников» есть последователи.

Живой пример – компания Razer, которая славится своей игровой периферией для компьютеров. Буквально на днях она представила нетипичный продукт - электрический мопед NIU X Razer SQi Edition.  Девайс разрабатывали совместно с производителем электроскутеров и самокатов NIU, так что, строго говоря, все технические компоненты здесь принадлежат вышеупомянутому бренду. Razer же полностью разработал дизайн, создав аппарат, который похож на технику из мира киберпанка.

Технические характеристики у мопеда достойные – запас хода составляет 65 километров, правда максимальная скорость не превышает двадцати пяти километров в час.

При написании новости использовалась информация:
4PDA

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