Производитель видеокарт решил выпустить электрический мопед

Желание it-компаний производить транспорт до сих пор будоражит умы простых людей. Взять, к примеру, компанию Apple. Надо сказать, что у «яблочников» есть последователи.

Живой пример – компания Razer, которая славится своей игровой периферией для компьютеров. Буквально на днях она представила нетипичный продукт - электрический мопед NIU X Razer SQi Edition. Девайс разрабатывали совместно с производителем электроскутеров и самокатов NIU, так что, строго говоря, все технические компоненты здесь принадлежат вышеупомянутому бренду. Razer же полностью разработал дизайн, создав аппарат, который похож на технику из мира киберпанка.

Технические характеристики у мопеда достойные – запас хода составляет 65 километров, правда максимальная скорость не превышает двадцати пяти километров в час.