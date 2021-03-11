Производители резины стали производить старые покрышки

Мы уже говорили о том, что производители потихоньку начинают возрождать свои культовые старые модели и поддерживать их производством компонентов. Теперь же дань истории начинают отдавать и производители запчастей, а именно шин

Пионером в данной области стала компания Yokohama, которая занялась производством своих старых покрышек из восьмидесятых годов. Они полностью повторяют характеристики оригиналов, включая рисунок протектора. Если говорить конкретно, то речь идет о серии ADVAN HF Type D, которая появилась в 1981 году. Такими шинами, например, оснащались старые Nissan Skyline и некоторые модели Honda.

Учитывая, что подобрать резину для старинных автомобилей крайне сложно, в Yokohama решились на производство «обувки» из шестидесятых годов. Так, например, уже запущено производство реплики модели GT Special Classic Y350 (образца 1967 года).