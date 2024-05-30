Производство легковых автомобилей в России увеличилось вдвое

Согласно данным Росстата, с января по апрель текущего года количество произведенных автомобилей в РФ выросло на 92,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом только в апреле этот показатель вырос в 2,3 раза по сравнению с апрелем 2023 года

За первые четыре месяца 2024 года было собрано 224 тысячи автомобилей. Прирост в марте по сравнению с предыдущим месяцем, составил 0,8%. Также рост зафиксирован и в других областях автомобильной промышленности.

С января по апрель 2024 года было собрано 60,3 тысячи грузовиков, что на 26,6% больше, по сравнению с 2023 годом. За этот же период произвели 5,2 тысячи автобусов весом менее 5 тысяч тонн (+31%) и 6,5 тысяч автобусов весом свыше 5 тонн (+17%). Рост был заметен и в производстве кузовов (+32,8%), а также двигателей (+17,9%).