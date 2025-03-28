Производство легковых автомобилей в России выросло почти на 13%

Согласно данным “Росстата, за первые два месяца 2025 года производство легковых автомобилей выросло на 12,8%

В феврале автозаводы выпустили 60,8 тыс. легковых автомобилей, что на 6,8% больше, чем годом ранее. В общей сложности с начала года произведено 115 тыс. машин. В то же время, выпуск грузовиков в феврале составил 13,5 тыс. единиц (-11,1%), а всего за два месяца — 22,4 тыс. (-20,1%). Таким образом, за январь и февраль выпуск грузовиков упал на 20,1%. Ситуация с автобусами еще более сложная: их производство в феврале снизилось на 38,7% (838 шт.), а за январь-февраль — на 41,9% (менее 1,4 тыс. шт.).

Спад наблюдается и в производстве ключевых автокомпонентов. Так, выпуск двигателей внутреннего сгорания в феврале составил 19,2 тыс. шт. (+2,5%), но за два месяца он сократился на 1,7% (до 32,7 тыс.). Производство кузовов для автотранспорта упало еще сильнее — на 34,5% в феврале (2,3 тыс. шт.) и на 24,3% за два месяца (4,7 тыс. шт.).

Эксперты связывают снижение выпуска грузовиков и автобусов с высокими ставками по кредитам. Кроме того, значительную роль сыграло снижение импорта автозапчастей из Китая. Существенное влияние оказало и повышение утилизационного сбора в октябре 2024 года и в начале 2025 года.

